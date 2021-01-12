Медики рассказали у кого коронавирус может перейти в хроническую форму

У некоторых пациентов симптомы коронавируса могут оставаться в течение 12 недель. При этом часть таких пациентов может больше не являться разносчиками инфекции, а часть продолжают оставаться заразными, отметили врачи.

О том, что коронавирус может перейти в хроническую стадию заявил «Газете.Ru» врач общей практики Максим Юдичев. По его словам, SARS-CoV-2 может прятаться в организме на протяжении длительного времени.

При этом размножения вируса не происходит, он просто затаивается там, периодически «вылезая» и заражая соседние клетки — таким образом может происходить реактивация коронавируса в организме, — отметил медик.

Юдичев также рассказал, что уже появились сведения о том, что коронавирус может скрываться в макрофагах — клетках, способных поглощать чужеродные для организма частицы.

По мнению заслуженного врача России Михаила Кагана, помимо сохранение вируса в функционально активном состоянии в клетках организма, хронический коронавирус может быть спровоцирован активацией воспалительных и иммунологических процессов, а также запуском у ряда пациентов аутоиммунных реакций«.

Такого же мнения придерживается и врач-иммунолог Владимир Болибок. Он считает, что хроническая форма коронавируса распространена именно среди людей с ослабленной иммунной системой. По его мнению, проявление хронического COVID-19 связано не с видом вируса, а с состоянием самого пациента.

Они болеют не самой тяжёлой формой, но у них долго сохраняется циркуляция самого вируса, потому что их иммунная система от этого вируса никак избавиться не может, — отметил специалист.

Ранее о том, что COVID-19 может стать хроническим заболеванием сообщили специалисты из Бельгии и Нидерландов в ходе исследований последствий коронавирусной инфекции. По ихданным, каждый третий переболевший коронавирусом становится «в той или иной» степени зависимым от постороннего ухода. При этом осложнения после болезни могут начаться уже через несколько недель или месяцев после выздоровления, писал NEWS.ru.