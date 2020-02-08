Врачи из Австралии рассказали, сколько минут в неделю нужно бегать для профилактики сердечно-сосудистых недугов, диабета и раковых заболеваний.
Как
Отмечается, что в ходе исследования было изучено состояние здоровья 230 тысяч человек, наблюдения за которыми длились более пяти лет.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пробежки по зимнему парку будут полезны людям, которые испытывают стресс, заявил заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Игорь Иусов.
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