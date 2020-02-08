https://static.news.ru/photo/7b287c10-4b2f-11ea-8c09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Врачи из Австралии рассказали, сколько минут в неделю нужно бегать для профилактики сердечно-сосудистых недугов, диабета и раковых заболеваний.

Как сообщает портал Focus, австралийские медики, проверив 14 научных работ, пришли к выводу, что если уделять пробежкам трусцой 50 минут в неделю, то продолжительность жизни увеличивается на 27%. При этом выяснилось, что больше этого «лимита» бегать бесполезно. Причём речь идёт именно об умеренных нагрузках.

Отмечается, что в ходе исследования было изучено состояние здоровья 230 тысяч человек, наблюдения за которыми длились более пяти лет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пробежки по зимнему парку будут полезны людям, которые испытывают стресс, заявил заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Игорь Иусов.