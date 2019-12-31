Новогодние праздники потенциально опасны для здоровья пожилых людей из-за возможного в этот период лишения сна.
Врач-ангионевролог Евгений Широков в беседе с РБК
По мнению невролога Евгения Середкина, в Новый год следует лечь спать около 1:00. Если в это время отойти ко сну не получится, лучше гулять на свежем воздухе и ограничить приём пищи.
Руководитель центра медицины сна МГУ Александр Калинин напомнил о риске смещения суточных ритмов из-за праздников. Специалист посоветовал вставать и ложиться в одно и то же время, независимо от того, является ли день рабочим или выходным. Нарушение ритма, по словам Калинина, повышает вероятность развития инфаркта и аритмии.
Ранее NEWS.ru приводил выкладки немецких медиков, описывающие изменения в организме после полного отказа от употребления спиртного.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e05e5409a7947e8463860fb?from=newsfeed
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен