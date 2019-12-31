https://static.news.ru/photo/bee1b9ba-2c9b-11ea-b757-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогодние праздники потенциально опасны для здоровья пожилых людей из-за возможного в этот период лишения сна.

Врач-ангионевролог Евгений Широков в беседе с РБК рассказал , что проведённая без сна новогодняя ночь особенно опасна для людей в возрасте и для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Медик отметил, что количество инсультов, инфарктов и гипертонических кризов традиционно увеличивается 1 января. Ситуацию усугубляет употребление алкоголя в дополнение к ночи без сна, означающее пропуск приёма лекарств.

По мнению невролога Евгения Середкина, в Новый год следует лечь спать около 1:00. Если в это время отойти ко сну не получится, лучше гулять на свежем воздухе и ограничить приём пищи.

Руководитель центра медицины сна МГУ Александр Калинин напомнил о риске смещения суточных ритмов из-за праздников. Специалист посоветовал вставать и ложиться в одно и то же время, независимо от того, является ли день рабочим или выходным. Нарушение ритма, по словам Калинина, повышает вероятность развития инфаркта и аритмии.

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тветственно, поздно встают, смещая свой ритм. А когда им необходимо будет выходить на работу, после окончания праздничных дней, то им встроиться в этот режим будет сложно, если они заранее, за несколько дней, не вошли в свой привычный ритм



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