https://static.news.ru/photo/31c0a3d4-1fdf-11ea-b50b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Всё больше людей, чрезмерно увлекающихся селфи, начинают страдать от болезненных ощущений в области запястья, вызванных постоянным напряжением руки во время процесса фотографирования. Некоторым даже приходится прибегнуть к хирургическому вмешательству, сообщают медики.

Симптом уже окрестили «селфи-запястьем». Он является разновидностью туннельного синдрома и вызван частым поворотом запястья внутрь, чтобы сделать снимок. При этом происходит защемление, а в дальнейшем и воспаление срединного нерва, который проходит от предплечья к ладони и пальцам. Из-за этого люди чувствуют онемение и покалывание в руке, а в запущенных случаях — резкую боль во время сгибания и разгибания руки, пишет «Профиль» со ссылкой на Daily Mail.

Причина, как поясняют медики, заключается в том, что для селфи приходится слишком часто и долго держать руку в неестественном положении. Туннельный синдром возникает, когда человек долгое время вынужден совершать однотипные действия. Похожие явления становятся «профессиональной болезнью», например, среди продавцов или офисных работников, которые пользуются мышкой, а также у парикмахеров и гитаристов.

Ранее NEWS.ru рассказывал о британце, который решил завязать с выпивкой после того как посмотрел на себя со стороны на «атмосферном» селфи. В тот момент, по словам самого мужчины, он осознал, что алкогольная зависимость разрушает его жизнь и нужно срочно что-то менять.