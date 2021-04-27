Медики рассказали о введении новых обязательных прививок для детей

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Введение в обязательный календарь прививок от ротавируса, ветрянки, папилломавирусной инфекции и менингита могут спасти от смерти. Прежде всего вакцины от этих заболеваний необходимы детям. Об этом URA.RU сообщили инфекционисты.

Как рассказал врач-инфекционист инфекционной больницы № 2 в Москве Илья Акинфиев, эти прививки хорошо зарекомендовали себя в Москве и Евросоюзе. При этом, взрослым такие вакцины уже не нужны.

В педиатрии они ставятся именно детишкам. Потому что от ротавирусной инфекции, например, прививка делается именно для того, чтобы уберечь грудничков от заболевания. Они тяжело его переносят пока маленькие, — пояснил Акинфиев.

Как рассказал врач-педиатр и инфекционист Евгений Тимаков, к инвалидности может привести даже ветряная оспа, а от менингита, воспаления коры головного мозга, умирают. Он также добавил, что в тех странах где девочкам делают прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ), наблюдается снижение случаев рака у женщин.

Как сообщалось, Минздрав собирается добавить в национальный календарь вакцинации четыре новые прививки: против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, папилломавирусной инфекции и менингококковой инфекции

Ранее был составлен список самых распространённых младенческих недугов, опасных для родителей. Краснуха, свинка, корь и коклюш грозят серьёзными проблемами. Вакцины от них включены в национальный календарь прививок. Те, кто игнорирует вакцинацию рискуют заболеть.