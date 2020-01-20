https://static.news.ru/photo/8b85e9a6-3b9b-11ea-93f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagefruit/imageBROKER.com/Global Look Press

Исследование показало, что воздействие искусственного света способствует увеличению веса тела у женщин.

Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA »Internal Medicine . Согласно им, выключение телевизора, компьютера и других источников искусственного света перед сном может значительно снизить вероятность ожирения.

По словам соавтора исследования Чандры Джексон, воздействие такого света меняет гормональный фон и некоторые биологические процессы. Это увеличивает риск возникновения ряда заболеваний, в том числе ожирения.

Хотя плохой сон сам по себе был связан с ожирением и увеличением веса, — сообщил руководитель эпидемиологического отдела в NIEHS, доктор философии Дейл Сэндлер.

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