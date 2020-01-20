Исследование показало, что воздействие искусственного света способствует увеличению веса тела у женщин.
Результаты исследования опубликованы в журнале
По словам соавтора исследования Чандры Джексон, воздействие такого света меняет гормональный фон и некоторые биологические процессы. Это увеличивает риск возникновения ряда заболеваний, в том числе ожирения.
Хотя плохой сон сам по себе был связан с ожирением и увеличением веса, — сообщил руководитель эпидемиологического отдела в NIEHS, доктор философии Дейл Сэндлер.
Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты из США выяснили, как сделать процесс зрительного обучения наиболее эффективным. Ранее было принято считать, что самый действенный способ — награда. Однако на данный момент обнаружен ещё один важный фактор, влияющий на эффективную работу зрительного внимания.
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