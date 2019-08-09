https://static.news.ru/photo/679c0bbc-ba52-11e9-bde8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Кратковременное вдыхание дыма от лесных пожаров не приведёт к развитию рака или сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави.

По его словам, долговременный эффект для здоровья от лесных пожаров ещё мало изучен. Илбави пояснил, что долговременное вдыхание мелких частиц в долгосрочной перспективе влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако кратковременное увеличение вдыхаемой дозы, которое происходит в результате лесных пожаров, вряд ли будет иметь явный эффект на развитие рака или сердечно-сосудистых заболеваний, — цитирует Илбави РИА Новости .

По данным ВОЗ, смог от лесных пожаров содержит частицы, которые раздражают дыхательную систему и слизистую, что может привести к развитию астмы.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит из резервного фонда почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров.

В Красноярском крае более 800 тысяч га тайги было охвачено лесными пожарами. Ущерб, нанесённый огненной стихией, оценивается в миллиарды рублей. Жители сибирских регионов жаловались на сильное задымление и просили власти поскорее приступить к тушению огня.

Как сообщал News.ru, основной причиной возникновения природных пожаров в Сибири назвали неосторожное обращение с огнём.