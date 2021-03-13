Медики рассказали о правилах вакцинации от коронавируса в Великий пост

https://static.news.ru/photo/60732732-8498-11eb-bf11-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Люди, принявшие решение соблюдать Великий пост, могут привиться от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, если они придерживаются сбалансированного питания и получают необходимое количество белков, витаминов и минеральных веществ, а также не страдают хроническими недугами, рассказали диетологи в беседе с журналистами.

Великий пост — самый длительный в православном церковном календаре и самый строгий в плане ограничений. В 2021-м он начнётся 15 марта и продолжиться 50 дней. Завершится главным христианским праздником — Пасхой, днём Воскресения Христова. Его отметят 1 мая.

Есть строгий пост и нестрогий. Если человек придерживается нестрогого поста и у него продолжают сбалансированно поступать все основные питательные вещества, в том числе и белки, просто не животного, а растительного происхождения, в этом случае, если человек ничем не болеет, возможна вакцинация и на фоне поста, — считает диетолог высшей категории Екатерина Бурляева.

Она отметила, что перед строгим соблюдением поста с выраженным дефицитом тех или иных пищевых веществ, независимо от вакцинации, необходимо проконсультироваться с медиком, пишет ТАСС. Кроме того, в течение 50 дней из-за запрета на некоторые продукты животного происхождения нарушится белковый обмен, заявила врач-диетолог высшей категории Елена Чедия.

Когда делают прививки, происходит очень большая нагрузка на белковый обмен. Организм должен выработать антитела, а они белковой природы. Белка нужно достаточно много, чтобы образовались антитела, — рассказала она.

Пост ни в коем случае нельзя соблюдать пациентам с коронавирусом. Диету при болезни лучше не соблюдать, считает заслуженный врач России, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко. Для сохранения сил и здоровья организму нужно усиленное полноценное питание. В меню больного соотношение белков, жиров и углеводов должно быть 1:1:4. Норма мяса в сутки для женщин составляет 70–80 граммов, для мужчин — 100–120 граммов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-диетолог Ирина Тимонина рассказала, как избежать негативных последствий от резкого изменения рациона. Тимонина напомнила, что резкий переход на непривычную диету — всегда стресс для человеческого организма. Медик напомнила, что во время поста важно обеспечивать организм белками растительного происхождения. Суточная норма чистого белка составляет 0,8 грамма на один килограмм веса. Учитывая ограничения, накладываемые правилами поста, набрать эту норму будет не так просто.

Диетолог предупредила, что попытка «заесть» вызванный недостатком белка голод простыми углеводами чревата лишним весом. Тимонина подчеркнула, что выходить из поста также следует постепенно.