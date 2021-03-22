Медики назвали неочевидные симптомы рака носоглотки

https://static.news.ru/photo/6a0f3586-8b25-11eb-bf99-96000091f725_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Эксперты организации Macmillan Cancer Support рассказали, что первым предупреждающим признаком рака носоглотки может стать безболезненная опухоль в верхней части шеи. Медики считают, что недуг трудно выявить. Среди прочих неочевидных симптомов назофарингеальной карциномы также выделяют проблемы со слухом, головную боль, заложенность носа и ушную боль.

В случае рака носоглотки явные симптомы могут проявиться только на поздней стадии, — передаёт портал Express.

В материале также говорится о более тревожных сигналах, указывающих на тяжёлую болезнь: выделения из уха и кровотечение из носа. Данные симптомы могут говорить и о других проблемах со здоровьем, но врачи настоятельно рекомендуют обратиться к специалистам, особенно если симптомы беспокоят более трёх недель.

Накануне врач-онколог Кэтрин Макбейн назвала пять основных признаков опухоли головного мозга. По её словам, одним из наиболее ярких симптомов являются судороги у абсолютно здорового человека. Если у пациента до сих пор не было ничего подобного, то это тревожный сигнал, с которым нужно обратиться к врачу. Помимо этого, стоит обращать внимание на слабость, особенно если она появляется с одной стороны тела. Гораздо хуже, если слабость не уходит в течение нескольких недель и только усиливается.

Вместе с тем, считает специалист, головные боли без сопутствующих признаков вряд ли говорят о развитии злокачественного образования. Однако если головная боль отличается от той, что бывала прежде, если она сильная и беспокоит продолжительное время, то следует обратиться к врачу.

Ранее NEWS.ru писал, что по состоянию глаз можно выявить признаки серьёзных заболеваний. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Ескова. Покраснение или жжение может сигнализировать об инфекции, отёки век или зуд обычно проявляются при аллергии, а жёлтые белки могут говорить о заболевании печени.