https://static.news.ru/photo/42c92180-bf57-11e9-8d1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Обучение в школе не способствует улучшению здоровья подростков. К такому выводу пришли специалисты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве.

По их данным, если в первом классе похвастаться отсутствием болезней могут 4,3% учеников, что само по себе немного, то к концу обучения таких не остаётся вовсе. За годы учебы у детей почти на 15% возрастают различные функциональные отклонения, хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8% чаще, сообщает RT .

С психологической точки зрения наиболее напряжённым периодом обучения для мальчиков стали с 1-го по 3-й и 11-й классы. Наиболее распространёнными среди них заболеваниями являются язва желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение, плоскостопие, бронхиальная астма и гипертония.

Для девочек самый сложный период — с 9-го по 11-й классы. Они более подвержены дефициту массы тела, головным болям, неврозам и близорукости.

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