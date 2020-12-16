Медики рассказали о причинах повреждения мозга при COVID-19

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Учёные из США выяснили, что спайковый белок коронавируса SARS-CoV-2 может проникать в мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер. В этом авторы видят причину возникновения изменений в головном мозге при COVID-19.

Они добавили, что у медиков появляется все больше оснований утверждать, что пациенты с COVID-19 страдают от когнитивных нарушений. Среди них мозговой туман, чувство усталости, головная боль, судороги, а иногда и инсульты.

Обычно вирус делает то же самое, что и его связывающий белок <...> Связывающие белки, такие как S1, обычно сами по себе токсичны для мозга, поскольку они отделяются от вируса, заставляют мозг выделять цитокины и вызывают воспаление, — заявил глава проекта Уильяма. Бэнкса из Университета штата Вашингтон. Его слова приводит портал Nature Neuroscience.

По мнению экспертов, это является доказательством того, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, может проникать в мозг.

Надёжной защитой от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), кроме антител, может стать Т-клеточный иммунитет. Несмотря на то что он имеется у всех людей с рождения, данный вирусный барьер функционирует лучше всего у детей, женщин и владельцев кошек, считает врач-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, на течение недуга у представительниц прекрасного пола влияют половые гормоны эстрогены — именно они способствуют тому, чтобы антитела быстрее попали внутрь клетки и убили вирус.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный врач частной скорой помощи в Санкт-Петербурге Лев Авербах рассказал, что для госпитализации с коронавирусом есть четыре главных симптома. По словам эксперта, речь идёт о кашле, одышке, температуре и сатурации кислорода меньше 93. При этом степень поражения лёгких не является определяющим фактором для госпитализации пациента, потому что компьютерная томография не показывает полную картину течения болезни.