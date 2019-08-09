Эксперты выяснили, что употребление кофе способно улучшить настроение, а также оказывает позитивное влияние на работу мозга.
Кроме того, исследования показали, что натуральный кофе без сахара способен снизить риск развития болезни Паркинсона, онкологии и диабета второго типа. Выяснилось, что употребление кофеина перед спортивными тренировками может помочь улучшить результаты за счёт его бодрящего эффекта.
Однако есть и негативные последствия. Так, кофе способствует повышению артериального давления и уровня холестерина. Помимо этого, из-за этого напитка могут развиться тревожные состояния, бессонница и мигрени, пишет
Как ранее писал News.ru, учёные выяснили, что кофеин помогает помогает похудеть. Он оказывает воздействие на бурую жировую ткань в теле человека, что, в свою очередь, способствует процессу выработки тепла и позволяет сжигать калории.