https://static.news.ru/photo/92daf5d4-bbf8-11e9-8327-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Эксперты выяснили, что употребление кофе способно улучшить настроение, а также оказывает позитивное влияние на работу мозга.

Кроме того, исследования показали, что натуральный кофе без сахара способен снизить риск развития болезни Паркинсона, онкологии и диабета второго типа. Выяснилось, что употребление кофеина перед спортивными тренировками может помочь улучшить результаты за счёт его бодрящего эффекта.

Однако есть и негативные последствия. Так, кофе способствует повышению артериального давления и уровня холестерина. Помимо этого, из-за этого напитка могут развиться тревожные состояния, бессонница и мигрени, пишет Медикфорум .

Как ранее писал News.ru, учёные выяснили, что кофеин помогает помогает похудеть. Он оказывает воздействие на бурую жировую ткань в теле человека, что, в свою очередь, способствует процессу выработки тепла и позволяет сжигать калории.