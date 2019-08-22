Учёные выяснили, что физические нагрузки на свежем воздухе в парке или в лесу быстрее снижают уровень стресса.
Как утверждают немецкие учёные, страдающие от сильного стресса люди должны кататься на велосипеде за городом либо просто бегать в парках и вокруг озёр. Психологи полагают, что именно успокаивающее воздействие природы делает занятия спортом на свежем воздухе такими эффективными.
В эксперименте приняли участие 140 добровольцев, которые посещали спортзал или тренировались где-то вдали от города. Они практиковали аэробику и аквааэробику, плавание, волейбол, горный велосипед, футбол или бег. Выяснилось, что участники исследований, которые занимались на природе, стали более спокойными и устойчивыми к стрессовым ситуациям, пишет «
Как ранее сообщал News.ru, эксперты Минздрава РФ советуют высыпаться и чередовать интенсивную работу с отдыхом, чтобы справиться с накопившимся стрессом, который может стать причиной развития гипертонии, ишемической болезни сердца и бронхиальной астмы.