https://static.news.ru/photo/cc24d0e2-c4a6-11e9-8423-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Учёные выяснили, что физические нагрузки на свежем воздухе в парке или в лесу быстрее снижают уровень стресса.

Как утверждают немецкие учёные, страдающие от сильного стресса люди должны кататься на велосипеде за городом либо просто бегать в парках и вокруг озёр. Психологи полагают, что именно успокаивающее воздействие природы делает занятия спортом на свежем воздухе такими эффективными.

В эксперименте приняли участие 140 добровольцев, которые посещали спортзал или тренировались где-то вдали от города. Они практиковали аэробику и аквааэробику, плавание, волейбол, горный велосипед, футбол или бег. Выяснилось, что участники исследований, которые занимались на природе, стали более спокойными и устойчивыми к стрессовым ситуациям, пишет « МедикФорум ».

Как ранее сообщал News.ru, эксперты Минздрава РФ советуют высыпаться и чередовать интенсивную работу с отдыхом, чтобы справиться с накопившимся стрессом, который может стать причиной развития гипертонии, ишемической болезни сердца и бронхиальной астмы.