https://static.news.ru/photo/dcc55a72-63a5-11ea-80ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Учёные выяснили, что малоподвижный образ вреден не сам по себе, а тем, как человек сидит, проводя своё свободное время.

Исследователи изучили сидячий образ жизни танзанийских охотников-собирателей, хадза. Оказалось, что уровень их физической активности более чем в три раза превышает рекомендованный американскими экспертами в области здравоохранения (22 минуты в день). При этом у хадза высок и «уровень бездействия». Они сидят по 9–10 часов в день, но не имеют хронических заболеваний, которые в развитых странах связаны с сидячим образом жизни, пишет журнал PNAS.

Как считают эксперты, когда человек сидит на корточках или на коленях, уровень его мышечной активности выше, чем когда он сидит на диване, стуле или в офисном кресле. В результате «активные» позы отдыха защищают организм от вредного влияния бездействия.

Ранее учёные обнаружили, что если человек долгое время не подвергает себя физическим нагрузкам, то его природная выносливость слабеет и у него в первую очередь развиваются сердечно-сосудистые заболевания. Особенно это касается офисных и других работников, которые сидят в кабинетах, писал NEWS.ru.