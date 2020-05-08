Медики рассказали о нетипичных симптомах коронавируса

https://static.news.ru/photo/dd45049c-9128-11ea-8697-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

COVID-19 в ряде случаев может проявлять себя нетипичным образом – от ощущения похмелья до паралича мышц. Об этом рассказали медики разных стран, наблюдавшие за заражёнными пациентами.

В частности, они выявили, что коронавирус может вызывать некроз тканей на различных участках тела и органах, вплоть до головного мозга. Обычно такой симптом характерен для пожилых людей.

У некоторых пациентов отмечались ощущения, схожие с похмельем, хотя накануне они не употребляли алкоголь. Часть заразившихся испытывали покалывания и жжение по всему телу.

В отдельных случаях у заразившихся резко возрастал аппетит, несмотря на повышенную температуру. По мнению медиков, подобная реакция возможна, когда заболевание подходит к концу и организм начинает восстанавливаться.

Врачи также установили, что иногда заражение COVID-19 провоцирует паралич нижних конечностей, дыхательной системы или лицевых мышц. Через какое-то время подвижность и функции органов восстанавливаются, сообщает «Газета.ru».

Ранее NEWS.ru писал, что врачи перечислили ранние симптомы заражения коронавирусом. К ним относятся слабость, быстрая утомляемость, боль в глазах, горле, ощущение тяжести и приступы удушья.

В России, согласно последним данным, 187,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 26,6 тысячи человек, умерли – 1,7 тысячи. В Москве более 98 тысячи заразившихся, 10,2 тысячи выздоровели, 956 умерли.

В мире более 3,8 млн инфицированных, более 269 тысяч умерли, более 1,2 млн выздоровели.