Медики рассказали о необычном симптоме цирроза печени

https://static.news.ru/photo/8b40910a-7f3b-11eb-afa2-96000091f725_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imagebroker.com/Global Look Press

Отёки ног или других частей могут указывать на возникновение цирроза печени. Этот симптом указывает на попытки организма восстановить нормальную работу органа.

О развитии заболевания также может говорить тошнота и боль в области печени, усталость, потеря веса и аппетита. Если у человека на теле появились сосудистые звёздочки и нарушился режим сна, то ему также следует обратиться к специалисту, сообщает Express.

Для цирроза печени характерны необратимые изменения в органе из-за замещения паренхиматозной ткани печени фиброзной соединительной тканью, или стромой. Это хроническое заболевание, печень во время болезни сильно увеличивается или уменьшается, становится плотнее.

Как писал NEWS.ru, первым предвестником цирроза печени может стать диарея. Это не является прямым показателем, но самым распространённым симптомом развивающегося заболевания.

Чрезмерное употребление алкоголя убивает способность печени к самовосстановлению и провоцирует развитие жирового гепатоза. Врачи рекомендуют обратить внимание на своё здоровье как можно раньше, так как первая стадия болезни обратима. В запущенных случаях она может перерасти в цирроз или рак.