Грибы являются не только вкусными и питательными продуктами, но и могут благотворно сказываться на здоровье. Они положительно влияют на головной мозг и помогают выглядеть моложе, напомнили медики.
В грибах содержатся вещества, которых мало в других растительных продуктах: медь, железо, фосфор, калий и селен. Поэтому специалисты рекомендуют обязательно включить их в рацион.
Так, учёные выяснили, что грибы богаты сильными антиоксидантами — эрготионеином и глутатионом. Оба помогают защитить организм от физиологического стресса, который вызывает морщины — один из самых заметных признаков старения.
Помимо этого, как
Грибы также могут дать естественный заряд энергии благодаря содержанию витаминов группы B, которые помогают вырабатывать эритроциты, а те, в свою очередь, переносят кислород по всему организму, укрепляют нервную систему и добавляют энергии.
Полезны грибы и в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Они придают рецептам насыщенный вкус и при этом содержат незначительное количество натрия. Поэтому ими можно заменить соль.
Ранее в Волгоградской области, как сообщал NEWS.ru, был найден один из самых редких и уникальных грибов России — звездовик сводчатый (Geastrum fornicatum).
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