https://static.news.ru/photo/a9a23cbc-2d3d-11ea-ba22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грибы являются не только вкусными и питательными продуктами, но и могут благотворно сказываться на здоровье. Они положительно влияют на головной мозг и помогают выглядеть моложе, напомнили медики.

В грибах содержатся вещества, которых мало в других растительных продуктах: медь, железо, фосфор, калий и селен. Поэтому специалисты рекомендуют обязательно включить их в рацион.

Так, учёные выяснили, что грибы богаты сильными антиоксидантами — эрготионеином и глутатионом. Оба помогают защитить организм от физиологического стресса, который вызывает морщины — один из самых заметных признаков старения.

Помимо этого, как пишет «МедикФорум», учёные выяснили, что употребление всего двух порций варёных грибов в неделю помогает снизить риск снижения когнитивных функций. Таким образом, происходит улучшение памяти.

Грибы также могут дать естественный заряд энергии благодаря содержанию витаминов группы B, которые помогают вырабатывать эритроциты, а те, в свою очередь, переносят кислород по всему организму, укрепляют нервную систему и добавляют энергии.

Полезны грибы и в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Они придают рецептам насыщенный вкус и при этом содержат незначительное количество натрия. Поэтому ими можно заменить соль.

Ранее в Волгоградской области, как сообщал NEWS.ru, был найден один из самых редких и уникальных грибов России — звездовик сводчатый (Geastrum fornicatum).