Медики рассказали, как выявить коронавирус по языку

https://static.news.ru/photo/bfc24e9a-5e58-11eb-97ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

Национальная служба здравоохранения Великобритании призвала добавить к списку симптомов коронавируса ещё один — так называемый ковидный язык. Специалисты считают, что этот признак поможет выявить большее число заражённых.

Как рассказали медики, о коронавирусной инфекции в организме может свидетельствовать припухлость языка, а также мелкие прыщики во рту.

Кроме того, возможно появление язвочек. Эпидемиолог из Лондонского королевского колледжа, профессор Тим Спектор уверяет, что у каждого пятого инфицированного проявляются симптомы, которых нет в официальном перечне. По его мнению, включение в список такого признака поможет точнее определять заражение.

Спектор также уточнил, что подобный симптом может сыграть большую роль в остановке пандемии коронавируса. Дело в том, что он проявляется в первые три дня заражения. Стоит заметить, что в это время человек наиболее заразен, а следовательно, наиболее опасен для окружающих, передаёт «Российская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов назвал неожиданный фактор, который позволяет продлить защиту от коронавирусной инфекции. Дело в том, что когда частицы вируса остаются в ЖКТ, организм продолжает вырабатывать антитела.

До этого ведущий вирусолог берлинской клиники Charité Кристиан Дростен предостерёг мир от быстрого снятия ограничений по COVID-19 весной или летом на фоне массовой вакцинации населения. Специалист считает, что после этого неизбежно произойдёт новая вспышка вируса. Он предполагает, что тогда количество заражённых в день достигнет 100 тысяч человек.