https://static.news.ru/photo/b80d5b52-1b94-11ea-833a-fa163e074e61_660.jpg Фото: JillWellington /pixabay.com

Американские учёные из Калифорнийского медицинского университета в Сан-Диего открыли в ходе исследования влияния поиска смысла жизни на физические и когнитивные способности человека. Выяснилось, что обретение смысла жизни влияет на продолжительность и качество жизни, а его поиски, напротив, вызывают у человека сильный стресс, что приводит к ухудшению самочувствия. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Journal of Clinical Psychiatry.

Когда люди находят смысл своей жизни, они становятся более спокойными и довольными, а когда у них нет цели в жизни, и они ее безуспешно ищут, они переживают гораздо больший стресс. Многие думают о цели в жизни с философской точки зрения, но понимание смысла связано с улучшением здоровья, хорошим самочувствием и долголетием. Те, у кого есть смысл в жизни, счастливее и здоровее, чем те, у кого его нет, — привели слова доктора медицинских наук, заслуженного профессора психиатрии и нейронаук, руководителя исследования Дилипа Джеста в РИА Новости.

Руководитель исследования также отметил, что наиболее уверенно в плане понимания смысла жизни чувствовали себя участники 60 лет. Это связанно с жизненными событиями: когда человек молодой — он всё ещё ищет себя, своё место в жизни, затем человек приобретает уверенность, семью, а после 60 лет многие теряют смысл в ней из-за выхода на пенсию, потери здоровья и начинают искать заново смысл в жизни.

Авторы полагают, что полученные результаты помогут определить влияние стресса на старение, а также разработать новые терапевтические методы для лечения.

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