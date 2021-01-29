Медики рассказали, как определить коронавирус по внешнему виду языка

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Учёные предупреждают: при заражении новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на языке могут появиться шишки. Медики рассказали, что почти каждый четвёртый заболевший COVID-19 жалуется на проблемы с полостью рта: припухлости, небольшие образования, местные воспаления.

По словам специалистов, появление шишек объясняется наличием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Это рецептор, реагирующий на патоген в организме человека. Большое количество таких нервных окончаний приходится именно на язык, пишет журнал The British Journal of Dermatology.

Кроме того, во время исследования эксперты нашли и другие распространённые симптомы COVID-19: потеря вкуса, сохраняющаяся даже после отрицательного анализа на COVID-19, бруксизм (непроизвольное скрежетание зубами), кровотечение, а также сухость во рту из-за поражённых COVID-19 слюнных желёз.

Боль в горле, першение и кашель не являются показателями заражения COVID-19 и более характерны для ОРВИ. Об этом сообщил врач-инфекционист Сергей Вознесенский. По словам медика, при ОРВИ происходит поражение одного из отделов дыхательной системы, в то время как при коронавирусе страдают в первую очередь носовая полость и лёгкие. Однако першение, кашель и боль в горле при поражениях гортани и трахеи также встречаются. Кроме того, Вознесенский отметил, что многие люди склоны «накручивать» себя, проявлять повышенную тревожность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией в лёгкой форме, спустя несколько месяцев после выздоровления могут столкнуться с периодами плохого самочувствия. Врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что это явление зафиксировано многими медиками.