Медики рассказали, как не заразиться коронавирусом во время секса

https://static.news.ru/photo/7f6459ee-ad9e-11ea-afbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Pres

Департамент здравоохранения Нью-Йорка дал советы, как обезопасить себя от заражения коронавирусом во время занятия сексом.

Медики предлагают прибегать к интимной близости, не снимая масок, а также выстраивать между партнёрами физические барьеры.

Будьте креативны с позициями в сексе и физическими барьерами между вами, вроде стен, что позволит осуществить сексуальный контакт, но без прямого контакта лицом к лицу, — считают врачи.

По их словам, лучше всего исключить способы прямого контакта между партнёрами. Вместо этого предложено использовать чаты с трансляциями и видеосвязь, а также писать друг другу эротические сообщения, пишет New York Post.

Немецкие публичные дома нашли способ обезопасить своих клиентов от коронавирусной инфекции. Предлагается ограничить число персонала до десяти человек и разрешить встречи с клиентами в частных квартирах и домах. Секс-работникам следует носить маски и дезинфицировать помещения. Об этом писал NEWS.ru.