Медики рассказали, что нельзя есть при болях в желудке

https://static.news.ru/photo/60b07704-8407-11eb-ac25-96000091f725_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Боли в области желудка могут сигнализировать о самых разных болезнях, и чтобы понять, в чём причина, следует обратиться к врачу. Но уже до этого имеет смысл пересмотреть рацион, чтобы обеспечить щадящий режим этому важному органу организма.

Специалисты Национальной медицинской библиотеки США для ослабления болевого синдрома посоветовали отказаться от приема твёрдой, жареной и жирной пищи, передаёт РИА Новости со ссылкой на 20 minutos.

Помимо этого, эксперты рекомендовали избегать употребления цитрусовых и молочных продуктов, кофеина, алкоголя, газированных напитков и продуктов на основе томатов.

Для облегчения боли в желудке также можно увеличить количество потребляемой жидкости. Лучше всего, если это будет вода. Не лишними будут продукты, богатые клетчаткой, в частности овощи и фрукты.

Медики призвали не принимать какие-либо лекарства до консультации со специалистом и постановки диагноза. В качестве натурального анальгетика можно принять настой ромашки: он обладает расслабляющим и успокаивающим свойством. Альтернатива — настой вербены лимонной.

Ранее, как писал NEWS.ru, диетолог Анжелика Дюваль предупредила, что постоянное переедание чревато не только риском получить лишний вес, но и нанести вред органам желудочно-кишечного тракта.