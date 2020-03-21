https://static.news.ru/photo/45b8eca2-6c3d-11ea-89dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Специалисты Всемирной организации здравоохранения рассказали о возможных способах распространения коронавируса. По словам врачей, ещё не было зафиксировано случаев распространения коронавируса при контакте с комарами и половым путём.

Медики утверждают, что коронавирусная инфекция распространяется только воздушно-капельным, контактным и воздушно-пылевым путём. Случаев заражения через кровь не наблюдалось. Таким образом, заниматься сексом допустимо, но при этом без поцелуев. Также следует не дышать друг на друга.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты полностью отрицают передачу коронавируса от животных к человеку. Соответствующее заявление сделала министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер.