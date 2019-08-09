https://static.news.ru/photo/ce731e6c-ba51-11e9-a6e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Серьёзные проблемы с пищеварением может вызвать употребление всего лишь одного кусочка сыра с плесенью. Этот популярный продукт особенно коварен, так как выделяет токсические вещества, а также может стать причиной листериоза у людей.

По словам врача-диетолога клиники института питания РАМН Юлии Пановой, рокфор, дорблю, камамбер, бри и другие сыры с плесенью категорически нельзя давать детям до пяти лет, так как их желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) функционально неполноценен.

Кроме того, обитающие в этих сортах бактерии листерии опасны для беременных женщин — они могут вызвать инфекцию у плода и стать причиной аномалий у будущего ребёнка.

При этом сыры без содержания плесени «можно есть всем, но в разумном количестве». Вместе с тем медик подчеркнула, что у некоторых людей сыр может вызвать сильное вздутие живота из-за содержания в данном продукте казеина, сообщает портал «МедикФорум».

Ранее News.ru писал о том, что специалисты из дублинского Университетского колледжа в Ирландии выявили неожиданное свойство сыра в ходе изучения влияния белковых продуктов на организм человека. Проведённое исследование показало, что употребление сыров способствует снижению веса. К такому выводу учёные пришли после эксперимента, в котором приняли участие 1,5 тысячи добровольцев.