Медики предупредили об опасном влиянии коронавируса на сердце

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Эксперты Фонда медицинского образования и научных исследований Мэйо (США) выяснили, как коронавирус влияет на работу сердца. Медики провели исследование и установили, что у инфицированных COVID-19 физиологические параметры органа меняются.

В частности, врачи выделили две разновидности поражения вследствие коронавирусной инфекции. В первом случае у пациентов возникает сердечная недостаточность, из-за чего сердечная мышца начинает плохо качать кровь. Во втором — появляется аритмия и нарушение сердечного ритма. Эти явления, по словам врачей, возникают из-за лекарств, назначаемых при COVID-19.

Один из авторов исследования доктор Лесли Купер порекомендовал сердечникам советоваться с лечащим врачом по поводу принимаемых препаратов и заниматься физическими упражнениями, передаёт Lenta.ru.

Ранее эпидемиолог из Калифорнийского университета Брендон Браун оценил эффективность средств профилактики COVID-19 и признал медицинскую маску лучшим из них. По словам Брауна, главная причина эффективности маски — снижение шанса дотронуться до лица и занести вирус на слизистую. Он назвал непреднамеренные касания наиболее частой причиной заражения, писал NEWS.ru.