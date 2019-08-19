https://static.news.ru/photo/c920031c-c2e4-11e9-9371-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cathrin MА/imago stock&people/Global Look Press

Яблочный сок нужно пить правильно, у него есть несколько особенностей, которые могут нанести вред организму. Об этом сообщила диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Она рассказала, что ежедневное употребление свежевыжатого яблочного сока повышает уровень глюкозы в крови. Данное свойство делает его нежелательным при метаболических нарушениях, ожирении и диабете, подчеркнула Стародубова.

Медик добавила, что этот сок лучше пить в первой половине дня. Кроме того, по словам Стародубовой, напиток из яблок обладает высокой кислотностью и потому может быть вреден для слизистой желудочно-кишечного тракта. Людям с ослабленным желудком, эрозиями, язвенной болезнью он категорически противопоказан.

Она отметила, что яблочный сок даже при отсутствии явных противопоказаний нужно пить в количестве не более трёх стаканов в неделю, пишет Медикфорум .

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