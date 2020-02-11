https://static.news.ru/photo/e27e2180-4cd3-11ea-aa58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouelle Umali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обниматься — очень полезно для здоровья. С таким утверждением выступила директор Института исследования прикосновений при кафедре педиатрии в Медицинской школе Университета Майами Тиффани Филд.

По её словам, физическое, умственное и эмоциональное здоровье среди прочего зависит от движения кожи. Именно поэтому так полезны ходьба, йога, массаж и объятия. Филд назвала несколько позитивных последствий объятий.

Как пишет «Профиль», в первую очередь, они помогают расслабиться нервной системе. Антистресс-эффект объятий укрепляет иммунитет, помогая организму противостоять вирусным инфекциям. Кроме этого, в списке и обезболивающее действие, которое достигается благодаря выбросу серотонина и окситоцина.

Эксперты утверждают, что человек, обнимая близких, гарантирует себе более крепкий сон. Помимо этого, частые прикосновения повышают уровень удовлетворения партнёров от отношений. В свою очередь учёные говорят о том, что дети, которых часто обнимают родители, вырастают здоровыми и живут долго. В противном случае повышается риск развития болезней сердца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в мэрии Екатеринбурга рекомендовали не здороваться за руку с коллегами, а также не обнимать и не целовать друг друга при встрече. Это необходимо для борьбы с коронавирусом.