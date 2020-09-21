Медики посоветовали есть коричневый рис для снижения риска онкологии

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Добавление в рацион коричневого риса снижает риск образования злокачественных опухолей и возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой. По данным диетологов, селен и магний, содержащиеся в данном сорте крупы, предотвращают накопление холестерина в артериях.

Кроме того, антиоксиданты, содержащиеся в продукте, обладают противовоспалительным эффектом и уменьшают вероятность развития рака груди и толстой кишки. Медики считают, что в коричневом рисе также много белка, минералов и клетчатки, нормализующих работу пищеварительных органов, поддерживают нормальный уровень глюкозы в крови и дают длительное чувство насыщения, передаёт портал FoodNews. Специалисты посоветовали употреблять крупу умеренными порциями и использовать её в качестве гарнира, либо добавлять в супы и салаты.

Накануне врач-онколог Елена Смирнова рассказала о том, какие факторы могут повлиять на развитие злокачественной опухоли. По словам специалиста, курение значительно повышает риск развития онкологических заболеваний. Так, у курящих пациентов с раком толстого кишечника риск летального исхода практически в два раза выше. Медик объясняет это тем, что у курящих людей опухоли развиваются более агрессивно, раньше дают метастазы и переходят на смежные органы. Также к наиболее важным факторам развития онкологии стоит отнести наследственность. Врач подчёркивает, что риск заболевания раком возрастает в зависимости от числа случаев онкологии в семье, тяжести их заболеваний и возраста проявления.

Ранее агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов рассказал, какой вред может принести частое употребление винограда. Он добавил, что часто виноград обрабатывают препаратами от вредителей. Частицы препаратов могут остаться на ягодах. Владимир Викулов отметил, что, например, фунгициды очень трудно смыть с плодов, писал NEWS.ru.