Медики объяснили, чем полезна чёрная смородина

Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Жительница Новой Зеландии Мадлен Кирке-Смит диагностировала у себя рак благодаря фото со свадьбы. По её словам, она заметила опухоль в области груди, когда просмотра снимки с торжества.

На следующий же день после того, как мы получили фотографии, я поехала к врачу и узнала, что эта опухоль и в самом деле рак молочной железы, — рассказала молодая жена...