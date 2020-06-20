Медики объяснили, чем полезна чёрная смородина

Большое количество витамина С делает чёрную смородину одной из самых полезных ягод. По данному показателю она в четыре раза превосходит лимон.
Также ягода богата каротинами, эфирными маслами, антоцианами, антиоксидантами, витаминами K, E и P, дубильными вещества,
Благодаря употреблению чёрной смородины активируется обмен веществ, укрепляется иммунитет, зубы и кости, а также понижается глазное давление. Ягода благотворно влияет на кожу, устраняя сухость и зуд.
Чёрная смородина уменьшает влияние радиации, поскольку содержит большой объём фолиевой кислоты, которая способствует выводу из организма свинца, ртути, кобальта и токсинов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что длительное употребление брусничного сока помогает снизить высокое давление и улучшить функцию кровеносных сосудов. К такому мнению пришли специалисты Хельсинкского университета. Исследователи выяснили, что брусника богата полифенолами, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Их источником также являются чёрная смородина, черника и клюква.
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