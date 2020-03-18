https://static.news.ru/photo/701855e4-692e-11ea-b53c-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Oxberry/moodboard/Global Look Press

Учёные из Йельского университета обнаружили различие в метаболизме рака толстой кишки в зависимости от половой принадлежности.

Агрессивная форма заболевания чаще развивается у женщин, в особенности представительницы африканской расы.

Больше всего случаев заболевания раком толстой кишки зафиксировано у мужчин. У представителей сильного пола чаще развивается правосторонняя форма заболевания. Смертность от неё выше на 20%.

Медики убеждены, что из-за разницы развития заболевания его нужно лечить с учётом половой принадлежности, сообщает «Профиль».

NEWS.ru писал, что ведущий прогноза погоды Александр Беляев, который борется с онкологическим заболеванием, рассказал, что ему стало хуже. 71-летний мужчина подчеркнул, что должен был пройти плановое медобследование, однако из-за резкого ухудшения состояния вынужден обратиться к врачам гораздо раньше.

Ранее медики назвали смертельные заболевания, которые начинаются внезапно: среди них: лейкоз, варикоз, грипп и аллегрия.