Специалисты в области медицины перечислили привычки, негативно влияющие на здоровье людей, страдающих от повышенного артериального давления.
Как
Как писал NEWS.ru, сладкие фрукты, стопроцентный фруктовый сок в умеренном количестве, а также нежирные йогурты, мюсли и цельнозерновые каши не приводят к повышению давления. Это выяснили канадские учёные после исследования особенностей питания для страдающих гипертонией людей. К перепроверке данных их подтолкнули предыдущие наблюдения, которые показали, что регулярное потребление сладких напитков на 10% повышает уровень артериального давления.
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