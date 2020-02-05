https://static.news.ru/photo/7b412bec-4815-11ea-96e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Klein/imagebroker.com/Global Look Press

Специалисты в области медицины перечислили привычки, негативно влияющие на здоровье людей, страдающих от повышенного артериального давления.

Как сообщает argumenti.ru, гипертоникам нужно отказаться от привычки экономить на сне: его продолжительность должна составлять не менее восьми часов. Также нужно прекратить вести малоподвижный образ жизни, так как это противопоказано для ослабленных сосудов. И необходимо побороть пристрастие к солёной пище: её лучше заменить свежими овощами и фруктами.

Как писал NEWS.ru, сладкие фрукты, стопроцентный фруктовый сок в умеренном количестве, а также нежирные йогурты, мюсли и цельнозерновые каши не приводят к повышению давления. Это выяснили канадские учёные после исследования особенностей питания для страдающих гипертонией людей. К перепроверке данных их подтолкнули предыдущие наблюдения, которые показали, что регулярное потребление сладких напитков на 10% повышает уровень артериального давления.