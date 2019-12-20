https://static.news.ru/photo/ed04211e-233d-11ea-b070-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В борьбе с повышенным артериальным давлением помогает не только правильное лечение, но и здоровый образ жизни. Один из способов поддерживать его оптимальный уровень — соблюдать диету, богатую калием, магнием и клетчаткой, советуют медики.

Помочь в этом может употребление яблок, черники и бананов, пишет «Профиль» со ссылкой на Express.co.

В ходе нескольких научных работ было выяснено, что яблоки понижают давление за счёт высокого содержания флавоноида под названием кверцетин, который быстро всасывается в систему и атакует свободные радикалы, тем самым поддерживая здоровье артерий.

Черника тоже богата флавоноидами, в том числе антоцианами, за счёт чего является мощным антиоксидантом. У людей, которые регулярно получают эти вещества, артериальное давление снижается в среднем на 8%, отмечают врачи. Это происходит за счёт стимуляции выработки оксида азота в стенках артерий, он расслабляет и расширяет кровеносные сосуды.

Что касается бананов, то они, как напоминают специалисты, богаты калием. По словам экспертов, даже два съеденных в день банана могут снизить артериальное давление примерно на 10%.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, канадские учёные проанализировали данные исследований об особенностях питания для страдающих гипертонией людей. Оказалось, что сладкие фрукты, стопроцентный фруктовый сок в умеренном количестве, а также нежирные йогурты, мюсли и цельнозерновые каши не приводят к повышению давления.