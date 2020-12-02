Медики назвали срок сохранения в организме антител к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/c1d1e880-34a0-11eb-a96c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В организме человека, переболевшего COVID-19, антитела сохраняются на протяжении как минимум полугода. К такому выводу пришли японские медики после проведённого исследования.

Специалисты проверили 376 человек в возрасте от 20 до 70 лет, которые около шести месяцев назад перенесли коронавирус. Они установили, что антитела до сих пор присутствуют в крови у 97% из тех, кто переболел в лёгкой форме, и у всех, у кого заболевание протекало тяжело. В связи с этим медики отметили, что интенсивность выработки антител зависит от тяжести заболевания.

Они намерены повторить исследование ещё через полгода, чтобы выяснить, сохраняются ли антитела на более долгий срок.

Медики также предупредили, что доказательств невозможности повторного заболевания людей с антителами пока нет. Поэтому меры профилактики соблюдать необходимо в любом случае, сообщает японский телеканал NHK.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре рассказали о возможности передачи антител от коронавируса от матери к новорождённому. По словам специалистов ведомства, это происходит с грудным молоком. Однако такая защита кратковременна.