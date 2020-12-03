Медики назвали симптомы опасного осложнения при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/d4483434-3571-11eb-b0d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате чрезмерного иммунного ответа организма на коронавирусную инфекцию может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром. Заболевание может возникнуть как у детей, так и у взрослых в первые несколько недель после заражения, когда основные симптомы COVID-19 уже проходят, предупредили специалисты Клиники Мэйо, расположенной в американском городе Рочестер, штат Миннесота.

Синдром вызывает воспаление различных частей тела и органов, оно сопровождается отёками, часто с покраснением и болью, передаёт РИА Новости со ссылкой на материалы Medicalxpress.

В числе признаков этого явления медики называют лихорадку, которая длится больше суток, а также рвоту, боль в животе, диарею, кожные высыпания, покраснение глаз, припухлость губ и языка, отёк конечностей. Помимо прочего, возможно проявление чувства сильной усталости.

К экстренным симптомам специалисты относят спутанность сознания, трудности с пробуждением, сильную боль в животе с рвотой и диареей, боль в груди, учащённое сердцебиение и одышку, обморок и низкое артериальное давление.

В таких случаях врачи советуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-вакцинолог и инфекционист Евгений Тимаков предупредил о коварной особенности коронавируса. Он настолько снижает иммунитет лёгких, что нередко у людей возникают осложнения в виде бактериальных пневмоний, которые очень тяжело поддаются лечению. Дело в том, что носителем пневмококковой инфекции является каждый второй взрослый человек. Однако в обычном состоянии возбудители не проявляют себя, а COVID-19 запускает этот процесс.