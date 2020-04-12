Медики назвали симптомы аутоиммунных заболеваний

https://static.news.ru/photo/d86e9c5a-7ca9-11ea-a269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты рассказали, какие симптомы сопровождают аутоиммунные заболевания.

По данным медиков, у всех заболеваний такого типа есть общий признак: иммунитет в какой-то момент начинает работать против человека. Но врачи не всегда могут поставить верный диагноз из-за большого разнообразия симптомов.

Однако есть ряд признаков, по которым можно заподозрить проблемы такого рода. Так, на неполадки с иммунитетом могут указать проблемы с кожей — сыпь, зуд, раздражения и воспаление, выпадение волос. Также к симптомам относятся постоянная усталость и повышенная температура, около 37 градусов. Часто люди с аутоиммунными заболеваниями жалуются на боли в суставах, головные боли и постоянные простуды, передаёт «Питерские заметки».

Как писал NEWS.ru, ранее кардиолог Владимир Хорошев заявил, что дешёвое испытанное средство — спиртовая настойка прополиса — великолепно действует на иммунную систему человека, что может быть полезно в разгар пандемии коронавируса.