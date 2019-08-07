https://static.news.ru/photo/a505bfa6-b8c3-11e9-8b45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/Global Look Press

Самым полезным фруктом, особенно в летнее время, медики назвали абрикос.

Специалисты рекомендуют чаще употреблять абрикосы тем людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями почек. Кроме того, врачи отмечают, что этот фрукт полезен женщинам, особенно во время беременности.

Отмечается, что в абрикосе содержатся полезные вещества, которые понижают холестерин и повышают общий тонус всего организма. Он также помогает очистить организм от шлаков и токсинов, пишет Медикфорум .

Диетологи рекомендуют худеющим обратить внимание на абрикосы, поскольку содержащиеся в нём вещества способствуют снижению массы тела. Его калорийность составляет 44 ккал на 100 грамм.