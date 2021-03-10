Медики назвали самый необычный симптом сердечного приступа

Чувство тревоги, которое многие путают с панической атакой, может указывать на сердечный приступ. Люди могут испытывать жар или холод, дрожать, трястись, утверждает Национальная служба здравоохранения Великобритании.
Состояние, на которое стоит обратить внимание, может сопровождаться тошнотой и болью в груди или животе. Также люди будут ощущать стук сердца или учащение пульса, чувствовать слабость, головокружение и ругаться при этом,
Такие симптомы могут свидетельствовать о сбоях в работе сердца и требуют немедленного вызова врача.
У женщин признаками сердечного приступа могут быть боли в груди, хрипы, потливость, тошнота, одышка и головокружение. Внезапное чувство тревоги также может быть следствием сердечных болезней.
Ранее NEWS.ru сообщал, что инфекция гриппа шестикратно повышает риск инфаркта миокарда при сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом заявил академик РАН Николай Брико.