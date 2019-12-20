Врачи вычислили самые первые признаки рака лёгких, которые способны заблаговременно предупредить о неполадках в организме. По словам медиков, о начинающемся онкологическом процессе в этом органе может свидетельствовать затяжной кашель, чувство усталости и потеря аппетита.
По данным медиков, рак лёгких входит в число наиболее распространённых онкологических заболеваний среди российских мужчин. Выявление болезни на раннем этапе может спасти человеку жизнь. О развитии опухоли в лёгких может говорить тот факт, что человеку становится сложнее подниматься со стула и у него появляются проблемы с устойчивостью и балансировкой тела. Просигналить о болезни может похудение, хриплый голос, боль и дискомфорт под рёбрами, в груди или плече и даже изменение формы пальцев и ногтей. Также медики советуют обращать внимание на отёк лица и шеи,
Ранее, как писал NEWS.ru, телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о четырёх явлениях-канцерогенах, которые могут повлиять на развитие онкологии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен