https://static.news.ru/photo/e6b6168e-eb9b-11e9-8a54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Врачи вычислили самые первые признаки рака лёгких, которые способны заблаговременно предупредить о неполадках в организме. По словам медиков, о начинающемся онкологическом процессе в этом органе может свидетельствовать затяжной кашель, чувство усталости и потеря аппетита.

По данным медиков, рак лёгких входит в число наиболее распространённых онкологических заболеваний среди российских мужчин. Выявление болезни на раннем этапе может спасти человеку жизнь. О развитии опухоли в лёгких может говорить тот факт, что человеку становится сложнее подниматься со стула и у него появляются проблемы с устойчивостью и балансировкой тела. Просигналить о болезни может похудение, хриплый голос, боль и дискомфорт под рёбрами, в груди или плече и даже изменение формы пальцев и ногтей. Также медики советуют обращать внимание на отёк лица и шеи, передаёт портал MedikForum.ru.

Ранее, как писал NEWS.ru, телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о четырёх явлениях-канцерогенах, которые могут повлиять на развитие онкологии.