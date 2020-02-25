https://static.news.ru/photo/824ddd58-578e-11ea-b7b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сотрудники IT-компаний болеют чаще, чем представители всех других профессий. На втором месте по частоте заболеваний — преподаватели и сами медработники.

Таковы результаты исследования, проведённого для Минздрава. Самые «ходовые» болезни — грипп и ОРВИ. Для учителей и врачей нередкими являются сердечно-сосудистые заболевания, пишут «Известия».

Полученные данные говорят о том, что у тех, кто работает в больницах и школах, повышенный уровень напряжения. Эти профессии требуют большой стрессоустойчивости. К примеру, большого труда стоит общение учителей с учениками или родителями, которые чаще всего настроены негативно.

В IT-сфере часто сталкиваются с проблемами опорно-двигательного аппарата. Такие же заболевания встречаются у работников госструктур и медиков. Это связано с малоподвижным образом труда.

Болезни желудочно-кишечного такта чаще всего преследуют программистов, системных администраторов, медиков и педагогов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что делать или не делать прививки — это выбор отдельного человека. Поэтому в широком смысле не стоит вводить ограничения и принимать или не принимать людей на работу, учитывая то, прошли ли они вакцинацию.