https://static.news.ru/photo/4a9ce302-dc3e-11e9-895b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением могут быть первыми признаками развития болезни Альцгеймера. Об этом рассказали учёные Национального института старения США.

При этом американские специалисты отмечают, что «первые симптомы могут быть различны у разных людей». Они подчеркнули, что главным фактором риска для развития недуга по-прежнему считается возраст человека.

Самой важной из известных причин является возраст. Число людей с этим заболеванием удваивается каждые пять лет старше 65 лет, — полагают эксперты института.

Специалисты допускают, что на развитие заболевания могут влиять генетическая предрасположенность, образ жизни и окружающая среда. По их мнению, в случае данной болезни занятия спортом не могут быть панацеей, как заявлялось ранее. При этом они согласны с тем, что физическая активность помогает пожилым людям сохранить мобильность и независимость.

По данным организации, на сегодняшний день около трети всех людей, достигших 85 лет, могут страдать болезнью Альцгеймера. Только в США заболевание диагностировано у 5,5 млн человек старше 65 лет.

Как ранее писал News.ru, доказано, что просмотр записей захватывающих спортивных игр, вызвавших когда-то яркие переживания, положительно влияет на когнитивные свойства пациентов с деменцией.