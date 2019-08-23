https://static.news.ru/photo/508d2346-c62f-11e9-95a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralf-Udo Thiele/imageBROKER.com/Global Look Press

Появление постоянной горечи во рту может свидетельствовать о развитии в организме серьёзных заболеваний, которые требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

Согласно данным медиков, чаще всего горький привкус во рту вызывают проблемы с зубами. В этом случае к симптомам добавляется ещё и неприятный запах изо рта. Необратимо обратиться к стоматологу для установления диагноза, так как проблемы полости рта могут быть различные, от простого кариеса до пародонтоза.

Кроме того, горечь может быть вызвана проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). При появлении этого неприятного симптома следует исключить панкреатит и гастрит. Отмечается, что указанные заболевания сопровождаются также вздутием живота, тошнотой и рвотой.

Горечь во рту может возникнуть и при дисфункции желчного пузыря. В этом случает требуется хирургическая помощь.

Ещё одной причиной появления неприятного привкуса во рту является попадание в организм тяжёлых металлов, таких как медь, ртуть или свинец, сообщает портал «МедикФорум».

Ранее News.ru писал о том, что резкое ухудшение состояния кожи может свидетельствовать о развитии диабета второго типа, утверждают медики. Так, если появилась гиперпигментация на шее, в подмышечных впадинах, паху, участках между пальцами, а также зуд в области гениталий и неприятный запах от кожи, следует как можно скорее обратиться к врачам и пройти необходимое обследование, чтобы исключить развитие диабета.