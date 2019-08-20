https://static.news.ru/photo/bf8980f4-8666-11e9-9855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Медики назвали шесть основных причин болей в груди, которые пациенты часто путают с дискомфортом, связанным с проблемами с сердцем.

Чаще всего за проблемы с сердечно-сосудистой системой принимают межреберную невралгию. Ощутив боль в области сердца, люди часто принимают стандартные препараты, которые при этом не снимают интенсивности болевого синдрома. Дело в том, что дискомфорт, вызванный межреберной невралгией, усиливается или ослабевает, когда человек наклоняется, поворачивает корпус, двигает руками, смеётся, и с сердечными заболеваниями никак не связан.

На втором месте среди заболеваний, которые часто принимают за проблемы с сердцем, оказался невроз. У страдающих этим недугом пациентов приступы боли оказываются периодическими и длятся недолго, имеют характер колющих, ноющих.

Замыкает тройку лидеров стресс или депрессия. Во время приступа человек может ощущать боли, напоминающие состояние при сердечном приступе. Это прежде всего локализованные в области шеи и плеча. Часто страх из-за возможного инфаркта усугубляет состояние, однако боль, похожая на сердечную, связана исключительно с напряжением мышц.

Далее следуют болезни желудка и поджелудочной железы, а также вздутие кишечника. В этих случаях нарушение некоторых сердечных функций вызвано физическим давлением из-за скопившихся газов.

Ещё одной распространённой причиной является проблема с позвоночником. Так, его ослабление, наличие грыжи в районе грудного отдела, а также ущемление нервного корешка может провоцировать боль в области сердца.

При этом медики призвали не ставить диагнозов самостоятельно, а при появлении болей в области грудной клетки обратиться кардиологу или кардиохирургу, чтобы узнать точную причину плохого самочувствия, сообщает портал «МедикФорум».

Ранее News.ru писал о том, что россиянам рассказали об эффективных способах снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно данным экспертов Минздрава РФ, женщины, талия которых превышает 80 см, и мужчины с талией более 94 см должны особенно следить за своим здоровьем, а также как можно скорее отказаться от курения, чтобы избежать инсульта или инфаркта. Кроме того, медики посоветовали россиянам употреблять в пищу не менее 500 граммов овощей в день, а также уделять внимание физическим нагрузкам и отказаться от соли. Всё это позволит поддерживать вес в пределах нормы.