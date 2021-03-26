Медики назвали причину смерти большинства космонавтов

https://static.news.ru/photo/7d08305a-8edd-11eb-9589-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Учёные из РФ изучили биографию свыше 100 побывавших на орбите советских и российских космонавтов, почти треть из которых уже умерли. По словам экспертов, чаще всего — почти в 50% случаев — они уходили из жизни из-за проблем с сердцем. Данные о скончавшихся содержатся в совместном докладе специалистов НИИ медицины труда имени Измерова, Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна и Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Документ учёные планируют обнародовать во время международного симпозиума «Человек в космосе». Он пройдёт с 5 по 8 апреля в Москве. Отмечается, что в исследовании были проанализированы данные 118 советских и российских космонавтов, а период «наблюдения» составил почти 60 лет (с 1 января 1960 года по 31 декабря 2018 года). К концу периода скончались 37 человек, отмечают учёные, пишет РИА Новости со ссылкой на отчёт.

Медики выяснили, что 48,65% космонавтов умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, а 27,03% — от злокачественных опухолей. Достаточно много летальных исходов связывают с внешними причинами — 16,22%, с иными факторами — 5,41%, а один человек ушёл из жизни по неизвестным причинам. Средний возраст смерти составил 64,4 года.

Покойные в среднем провели на орбите Земли 2155 суток из 14 749, которые приходятся на всех 118 космонавтов, попавших в доклад.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские космонавты во время пребывания на МКС будут выходить в открытый космос в отечественных скафандрах. Обмен скафандрами с американскими коллегами не планируется. Очередной экипаж должен отправиться на МКС с Байконура 9 апреля. Дубов вместе с Олегом Новицким входят в основной состав. В общей сложности у экипажа запланировано 10 выходов в открытый космос. Семь из них приходятся на долю Дубова, Новицкому предстоит поработать за пределами станции три раза.