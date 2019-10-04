https://static.news.ru/photo/ffb895b4-e31a-11e9-a8a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Медики назвали шесть натуральных продуктов, помогающих предотвратить закупорку артерий.

Так, необходимо включить в рацион цельнозерновые продукты. Они снижают уровень холестерина и препятствуют образованию бляшек в артериях.

Кроме того, стоит обратить внимание на листовые овощи, которые содержат множество клетчатки, помогают контролировать уровень сахара в крови и предотвращают ожирение.

Ещё одним полезным продуктом для профилактики закупоривания артерий является жирная рыба.

Рекомендуется также употреблять больше цитрусовых, так как они укрепляют стенки артерий, авокадо, забирающий «плохой» холестерин, и оливковое масло, которое является превосходным очищающим агентом для очистки артерий, сообщает портал «МедикФорум».

Ранее News.ru писал о том, что известный врач Александр Мясников, участник телепрограммы «О самом главном», назвал три предвестника внезапной остановки сердца. По его словам, это крайне редко происходит «на ровном месте». Так, боль в груди длительностью от одного часа до четырех недель, затруднённое дыхание, одышка, ощущение нехватки воздуха, обморок (случается за час до приступа) являются главными симптомами, на которые необходимо немедленно обратить внимание и обратиться к медикам.