Медики назвали шесть натуральных продуктов, помогающих предотвратить закупорку артерий.
Так, необходимо включить в рацион цельнозерновые продукты. Они снижают уровень холестерина и препятствуют образованию бляшек в артериях.
Кроме того, стоит обратить внимание на листовые овощи, которые содержат множество клетчатки, помогают контролировать уровень сахара в крови и предотвращают ожирение.
Ещё одним полезным продуктом для профилактики закупоривания артерий является жирная рыба.
Рекомендуется также употреблять больше цитрусовых, так как они укрепляют стенки артерий, авокадо, забирающий «плохой» холестерин, и оливковое масло, которое является превосходным очищающим агентом для очистки артерий, сообщает портал
Ранее News.ru писал о том, что известный врач Александр Мясников, участник телепрограммы «О самом главном», назвал три предвестника внезапной остановки сердца. По его словам, это крайне редко происходит «на ровном месте». Так, боль в груди длительностью от одного часа до четырех недель, затруднённое дыхание, одышка, ощущение нехватки воздуха, обморок (случается за час до приступа) являются главными симптомами, на которые необходимо немедленно обратить внимание и обратиться к медикам.
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