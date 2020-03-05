https://static.news.ru/photo/a573221a-5ef6-11ea-b8ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Чрезмерно тщательная дезинфекция рук может увеличить риск заражения коронавирусом. Всё дело в том, что при излишнем соблюдении гигиены есть возможность разрушить нормальную бактериальную флору, покрывающую кожу и защищающую от патогенных микроорганизмов. Об этом сообщили медицинские специалисты из Великобритании.

По словам экспертов, мыть руки и придерживаться других гигиенических стандартов, безусловно, нужно. К этому призывают все органы здравоохранения, в том числе ВОЗ.

Однако даже с этим нужно постараться не переусердствовать.

Мыть руки и использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе нужно, чтобы уменьшить передачу нового вируса. Но при этом также возникает риск разрушить нормальную бактериальную флору, которая покрывает кожу и защищает от патогенных микроорганизмов, — заявили британские медики.

Специалисты подчеркнули, что средства на спиртовой основе при чрезмерном использовании могут удалить естественную смазку с рук. После этого кожа станет сухой и покроется трещинами, которые являются «открытыми воротами» для патогенов, передаёт «Профиль»

Как ранее писал NEWS.ru, в Китае впервые в мире выявлен случай поражения новым коронавирусом центральной нервной системы (ЦНС) человека. Пациенту инфекционной больницы Пекина «Дитань» врачи диагностировали пневмонию и энцефалит. Мужчину уже вылечили и выписали.