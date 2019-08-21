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Министерства здравоохранения и сельского хозяйства США попросили домохозяек и поваров в ресторанах прекратить мыть курицу и индейку перед приготовлением. Предупреждение об опасности от специалистов разных ведомств размещено на официальном сайте правительства Соединённых Штатов.

Мыть сырую птицу не только бесполезно, но и опасно и увеличивает риск отравления — утверждают представители Департамента здравоохранения США.

Исследование показало, что горячая вода не убивает сальмонеллу и кампилобактерии, а микроорганизмы попадают на посуду, продукты и кухонную утварь. В 25% случаев при мытье сырой птицы бактерий были обнаружены на поверхностях в радиусе одного квадратного метра. Сальмонелла оказалась на дверце холодильника, на коробочках специй, на продуктах и салатах.

Единственный способ убить вредоносные бактерии в мясе птицы — это длительная термообработка при не менее 74 градусов Цельсия, — говорится в сообщении специалистов.

Министерство сельского хозяйства США просит обратить внимание на то, что держать сырые продукты необходимо подальше от приготовленных блюд, а также тщательно дезинфицировать посуду и чаще мыть руки, информирует « Профиль ».

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