https://static.news.ru/photo/4211b150-23fa-11ea-a543-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Кофе оказался не единственным продуктом, который способен дать человеку энергию и бодрость. При этом перечисленная медиками еда, в отличие от популярного напитка, не вызывает «расшатывание» нервной системы.

Хорошим источником клетчатки, жирных кислот, витаминов группы В и витамина С являются бананы. Они избавляют от усталости, так как содержат кальций, магний, фосфор, калий и натрий, являющиеся электролитами. Уровень последних начинает падать при недостаточном употреблении воды, что может привести к обезвоживанию — одной из главных причин упадка сил.

Богатые углеводами, клетчаткой и полезными жирами семена чиа помогают получить энергию на длительное время. Две столовых ложки этого продукта содержат 24 г углеводов и примерно 4800 г жирных кислот омега-3.

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Strength & Conditioning Research, спортсмены, употребляющие семена чиа, получили почти такое же количество энергии, как те, кто предпочёл спортивные напитки.

Также полезно пить зелёный чай, который бодрит организм не хуже кофе, и есть орехи, стабилизирующие уровень сахара, передаёт University Health News.

Как писал NEWS.ru, ранее диетологи рассказали, что нужно есть утром, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым весь день. Специалисты сходятся во мнении, что завтракать нужно обязательно и при этом сытно.