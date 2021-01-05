Медики назвали неочевидный симптом рака

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О наличии онкологического заболевания может говорить чрезмерная потливость, считают американские специалисты.

Здоровый человек может чрезмерно потеть во время физических нагрузок, стресса или когда ему жарко. Чрезмерная потливость (гипергидроз), особенно в ночное время, может говорить о наличии лимфомы, лейкемии, рака печени или костей, а также мезотелиомы или карциноидных опухолей. Человек начинает сильно потеть, поскольку заболевание изменяет уровень гормонов.

Кроме того, гипергидроз может возникнуть при наличии инфекционных заболеваний, во время естественных гормональных изменений (беременность, менопауза, пубертатный период) либо из-за приёма некоторых лекарств. Симптоматика может указывать на наличие других заболеваний, связанных с эндокринной системой. Специалисты рекомендуют пройти обследование у врача, если потливость не связана ни с одним из перечисленных факторов, пишет Express.

Неожиданным симптомом рака может быть устойчивое онемение губ ротовой полости. Ощущение онемения может присутствовать во всей области рта или только на губах. Это происходит из-за того, что раковые клетки повреждают нервы и кровеносные сосуды во рту. Так же симптомом рака могут быть красные пятна во рту или на губах, боль в челюсти и раздражение во рту или губах.

Как писал NEWS.ru, изменения на коже, такие как экзема или прыщи, могут свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний. Об этом заявила немецкий дерматолог Яэль Адлер. По её словам, покраснения, раздражения и прыщи могут быть признаками заболевания внутренних органов, а экзема может указывать на проблемы с желудком или кишечником. Также стоит уделять особое внимание зуду, который появляется без очевидных причин.