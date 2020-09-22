Медики назвали необычный симптом рака поджелудочной железы

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Боли в спине могут свидетельствовать о самых разных сбоях в организме. Однако относиться к ним без внимания не следует, так как в некоторых случаях это первый признак развития рака поджелудочной железы, предупредили специалисты Cancer Research UK.

Эта благотворительная организация занимается изучением всех известных особенностей онкологических заболеваний и принимает меры, чтобы повысить осведомлённость общества о них.

Как отмечают медики, рак поджелудочной железы из-за особенностей расположения этого органа можно спутать с заболеваниями межпозвонковых дисков. При этом боль может начаться в области живота, а уже затем распространиться на спину.

Дискомфорт усиливается, когда вы принимаете горизонтальное положение, и уменьшается, если вы садитесь. Состояние может ухудшаться после еды. Всё это связано с особенностями поражения определённых нервов, — цитирует объяснение врачей РИА Новости.

По словам специалистов, непроходящие боли в спине, если нет соответствующих травм и опасных физических нагрузок, должны вызвать настороженность. Это веская причина обратиться за медицинской помощью и пройти обследование.

Ранее NEWS.ru писал, что по данным медиков, наиболее подверженными раку органами являются молочные железы, кожа, толстая и прямая кишка, предстательная железа.