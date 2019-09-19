https://static.news.ru/photo/d6f17a2e-db54-11e9-91c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://pixabay.com

Кашель, сильная слабость и повышенная температура чаще всего ассоциируются с обыкновенной простудой, однако иногда эти симптомы могут свидетельствовать о серьёзных заболеваниях.

Так, например, с простудных симптомов начинается менингит. При этом стоит насторожиться, если появляется чувствительность к свету и ригидность затылочных мышц. Следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, так как это заболевание грозит серьёзными осложнениями.

Кроме того, внезапно исчезнувшие симптомы гриппа и простуды на фоне ухудшения самочувствия могут говорить о начале воспаления лёгких.

С обычной сезонной простудой также легко можно спутать мононуклеоз, причиной которого становится вирус Эпштейн-Барра. Болезнь вызывает поражение печени, а также иммунодефицит, сообщает портал Express .

Ранее News.ru писал о том, что медики призвали следить за изменениями состояния шеи, так как, например, появление шишки на этой части тела может свидетельствовать о наличии онкологического заболевания — рака крови.